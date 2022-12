"Mamá (sin saberlo)", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

"Esa imagen que muchos adoramos desde la infancia, y que llamamos “mamá”, no solo es un ser de carne y hueso: es una figura que se construye socialmente en la imaginación de las mujeres desde el momento en que las arrullan.

El tal “instinto maternal” tiene mucho de hereditario, está asociado a nuestra condición de animales, pero en una muy buena parte viene de afuera, de la sociedad, de la pregunta que nos formulan desde niñas: “¿y cuántos hijos quieres tener cuando seas grande?”

Por fortuna, la presión social tiende a disminuir y las sociedades conservadoras, como la paisa, empiezan a entender que ser mamá no es una obligación ni un mandato de la naturaleza.

Los medios de comunicación nos hemos concentrado en quienes NO quieren ser madres, en los derechos reproductivos; pero poco pensamos en las mujeres solteras que, solas, a través de un tratamiento de fertilidad, o en la compañía de una pareja, quieren ser madres pero sus condiciones reproductivas no lo permiten.

Me concentro en las mujeres porque la presión social de la maternidad recae en especial sobre nosotras. (Aquí es preciso reiterar lo obvio: la fertilidad es cuestión de la pareja, no solo de la mujer).

Querer tener un bebé y descubrir que el cuerpo no puede lograrlo es uno de los dolores más hondos. La mujer que quiere ser mamá y no puede, sueña con tener el bebé en sus brazos, anhela los trasnochos ajenos entre arrullos, teteros y pañales. La mujer que quiere ser mamá y no puede, vive con una obsesión a la que no renuncia, una idea que conecta mente y vientre, que no puede explicar a través de la razón.

Si a toda la sociedad la indignan las noticias de maltrato infantil, a las mujeres que quieren y no pueden ser mamás las destruyen: “¿por qué estas personas que maltratan pudieron tener hijos y yo, que estoy llena de amor para entregar, no puedo quedar en embarazo?”

El reloj biológico unido al acoso de las preguntas de los amigos, la familia y los compañeros de trabajo, aumentan la ansiedad.

Somos como Susanita, la niña de la tira cómica Mafalda que soñaba con ser mamá. No sé si Susanita, que ahora debe ser abuela, tuvo hijos naturalmente, con tratamiento de fertilidad, o si adoptó. Pero sin duda alguna: fue mamá.

Si lo piensa bien: en este mismo instante, su hijo está creciendo en un vientre que no es el suyo. O, por qué no, su hijo la puede estar esperando ya mismo en algún patio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A lo mejor usted ya es mamá… pero todavía no lo sabe".