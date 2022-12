Afectados por anulación de cédulas dicen que vivieron viacrucis para votar

Luego de las elecciones regionales en el país, decenas de colombianos se quejaron por la anulación de sus cédulas. Muchos de ellos vivieron un viacrusis al intentar ejercer su derecho al voto el pasado domingo.

Uno de los departamentos de Colombia donde se presentó este fenómeno fue Santander, así lo confirmó Diana Saray, directora de Vanguardia Liberal, quien aseguró que el 49% de las cédulas en Santander fueron anuladas porque muchas personas viven en Bucaramanga, pero trabajan en municipios del área metropolitana.

En ese caso, el sistema en Bogotá detecta que viven en un lado, pero que los aportes a seguridad están en otro municipio.

"El domingo, en las pasadas elecciones, cuando me acerqué a votar a mi puesto me encontré con que la inscripción de mi cédula había sido anulada

y que aparecía como lugar de votación Bogotá, ciudad en la que no resido hace 10 años", contó Saray a BLU Radio.

Andrés Tamayo, un ciudadano paisa, presentó el mismo problema y no pudo votar el pasado domingo.

"Yo vivo en el municipio de El Retiro, Antioquia, y a las 10:00 de la mañana me acerqué a la mesa de votación a sufragar como buen colombiano y me encontré con la sorpresa de que no estaba en ninguna mesa de votación, sino que en la lista de cédulas anuladas", manifestó Tamayo.

En el caso de Barranquilla, un capitán retirado de la Armada Nacional de nombre Jorge Cepeda, también vivió la experiencia de no poder votar.

"El domingo, a las 8:00 de la mañana, fui a mi sitio de votación en el colegio La Enseñanza de Barranquilla y cuando llegué a la mesa donde validan

la cédula me dijeron que no aparecía", contó Cepeda en Mañanas BLU.

Hay que recordar que Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral en entrevista con BLU Radio, había confirmado que se habían declarado en el país, para estas elecciones regionales, 1.087.000 trashumantes.

Asimismo, mencionó que de ese millón de trashumantes reportados, por lo menos, 900.000 si fueron usados y si recibieron dinero.

