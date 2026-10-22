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Así celebró Carlos Suárez la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior

El estratega de Abelardo de la Espriella y presidente de la Junta de Ecopetrol dedicó una serie de historias en Instagram al exprocurador, a quien conoce desde 2018.

Imagen publicada por Carlos Suárez que muestra al nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, como un guerrero cruzado.
Imagen publicada por Carlos Suárez
Foto: Instagram Carlos Suárez
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el 21 de octubre que Rodrigo Lara no seguirá como ministro del Interior y designó en el cargo al exprocurador Alejandro Ordóñez. Pocas horas después, Carlos Suárez, el estratega político más cercano al mandatario, celebró el nombramiento en sus redes.

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Una serie de historias con mensaje político

En Instagram, Suárez (@carlossuarezrojas) publicó varias historias sobre el nuevo ministro. En la primera compartió su propio trino de agosto sobre Ordóñez y escribió: "¡Abran paso que Ordóñez ha llegado!". A esa frase añadió una referencia a los libros que el exprocurador quemó y a la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, y lo calificó de "defensor de la patria".

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En el trino que acompañaba la historia, Suárez recordó que fue estratega de Ordóñez y dijo conocer bien "su esencia". También lo describió como un hombre valiente, transparente y dogmático, y felicitó al presidente De la Espriella. La secuencia incluyó una imagen generada con inteligencia artificial, marcada así en la propia historia. Muestra a un caballero templario con una bandera de Colombia al fondo.

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Otras dos historias traen fotografías. En una, Suárez aparece en un set de grabación junto a Ordóñez, con un texto que alude a su consultora, Estrategia y Poder: "en 2018 nació una candidatura y en 2026 nos vuelve a juntar el destino". En otra, posa con Ordóñez y una mujer, con el mensaje "Vuelve al ruedo… Alejandro Ordóñez. De tu mano Beatri…".

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La secuencia incluyó una imagen generada con inteligencia artificial. Según la presentación de Suárez, muestra a Ordóñez como un caballero templario: un hombre de cabello canoso y barba blanca, con túnica clara con cruces rojas sobre una cota de malla, cinturón de cuero, guanteletes y una espada al cinto. Al fondo ondea una gran bandera de Colombia bajo un cielo tormentoso, con un castillo sobre una colina en el horizonte. La escena remite al discurso del “defensor de la patria” que Suárez usó en las demás historias.

Carlos Suárez muestra al exprocurador Alejandro Ordóñez como un caballero templario
Imagen publicada en redes sociales por Carlos Suárez

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Un ministro que llega en medio de una crisis

Ordóñez asumirá el Ministerio del Interior en reemplazo de Lara y dejará su puesto como embajador ante la OEA. Será el segundo movimiento en el gabinete en menos de tres meses. Lara duró unos 75 días en el cargo y salió horas después de restarle importancia a los errores del trámite del presupuesto de 2027. Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio. A Ordóñez le corresponderá mediar con el Congreso y sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno.

Quién es Carlos Suárez y por qué pesa en el Gobierno

Carlos Augusto Suárez Rojas es abogado, consultor político y fundador de Estrategia y Poder. Fue el arquitecto de la estrategia electoral y digital de De la Espriella. Cuando el mandatario llegó a la Casa de Nariño, Suárez había decidido no aceptar un cargo público y seguir como asesor cercano.

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Esa posición cambió en septiembre. Ecopetrol confirmó el 17 de septiembre que Suárez presidiría su Junta Directiva. Había llegado a la Junta dos días antes, en una plancha postulada por el Gobierno, y Ecopetrol lo registra como miembro independiente. Además, preside el Comité de Compensación, Nominación y Cultura.

También fue la primera voz en anunciar el regreso de Ordóñez a la vida pública. En agosto, Suárez confirmó su designación como embajador ante la OEA antes de que el Gobierno la hiciera oficial. El nombramiento se oficializó mediante el decreto 1365 del 4 de septiembre. Cambio lo describió como uno de los hombres de mayor confianza del presidente durante la campaña.

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