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Blu Radio  / Política  / Cámara pide a la Corte Constitucional 30 días más para subsanar trámite de la reforma pensional

Cámara pide a la Corte Constitucional 30 días más para subsanar trámite de la reforma pensional

Solo solicitan la extensión del plazo, pero manteniendo las exigencias requeridas por el alto tribunal.

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Pensiones.
Foto: imagen de archivo, Freepik.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

La Cámara de Representantes solicitó a la Corte Constitucional una ampliación excepcional de 30 días hábiles para cumplir con la orden de corregir el trámite legislativo de algunos apartados de la reforma pensional, establecida en la Sentencia C-264 de 2026.

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Recordemos que la Corte Constitucional ordenó devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes determinados artículos, incisos, literales, parágrafos y proposiciones de la Ley 2381 de 2024, es decir, la reforma pensional.

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La petición busca ampliar el plazo inicialmente concedido por el alto tribunal para que la plenaria de la Cámara adelante el procedimiento de subsanación de vicios de trámite en la aprobación del proyecto.

El término inicial de 30 días hábiles se contabiliza entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre de 2026, fechas establecidas a partir de la notificación de la decisión judicial.

Corte Constitucional
Corte Constitucional
Foto: Corte Constitucional

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El propósito de la decisión es que la plenaria de la Cámara adelante el procedimiento necesario para subsanar los aspectos del trámite legislativo señalados por la Corte.

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Ante esta situación, la Mesa Directiva de la Cámara solicitó que se concedan, por una sola vez y de manera excepcional, otros 30 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo original. Sería, si es concedida la petición, entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre.

En su solicitud, la corporación deja claro que la ampliación del plazo sea concedida, pero que se mantenga intactos el objeto de la devolución y las restricciones materiales y de conexidad fijadas por la Corte Constitucional en su sentencia.

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Además, solicitó armonizar los tiempos para presentar el informe correspondiente y entregar las actas y los demás documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de la orden judicial.

La Cámara también pidió que la Corte dé trámite prioritario a la solicitud, debido a su impacto inmediato en la preparación de los debates y en la organización de las actuaciones parlamentarias necesarias para cumplir la sentencia.

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