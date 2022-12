Choque entre uribismo y Gobierno Duque por nuevo viceministro de Vivienda

La decisión del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, de designar como viceministro de esa cartera al economista Víctor Saavedra no cayó bien en la bancada del Centro Democrático, partido que avaló e impulso la candidatura del hoy presidente Iván Duque.



La senadora María del Rosario Guerra, quien fue además precandidata presidencial de la colectividad y ministra en el Gobierno Uribe, reclamó a Malagón, a través de Twitter, expresando que es “desatinado” nombrar a Saavedra, quien, según ella, “fue responsable de cartillas de ideología de género lideradas por Gina Parody y rechazadas por las familias colombianas”.

“No basta una hoja de vida si no se comparten principios en los temas de trascendencia”, agregó en su publicación.



Malagón hizo este viernes varios anuncios, todos de forma pública, sobre los distintos cargos de la entidad y, en el caso de Saavedra, lo calificó de “joven y talentoso” economista caleño, con una maestría en economía de la Universidad de los Andes y estudios en Harvard, y destacó además su paso por el viceministerio de Educación durante la gestión de Parody.



Esta situación se suma a la decisión del expresidente Álvaro Uribe, jefe de la bancada del Centro Democrático, de no impulsar la Consulta Anticorrupción, contrario a la determinación del presidente Duque de respaldarla.