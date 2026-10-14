"Esperamos que en noviembre presenten el proyecto": senador Christian Garcés sobre ajuste fiscal

El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, aseguró que espera que el Gobierno nacional presente a principios de noviembre el proyecto de ley de ajuste fiscal, una iniciativa sobre la que todavía existen interrogantes relacionados con su contenido y las facultades que solicitaría al Congreso.

En entrevista con Meridiano Blu, el congresista recordó que el Ejecutivo había anunciado su intención de presentar el proyecto en octubre. “Se habían comprometido, hablaron de octubre según recuerdo. Esperamos que este mes, a principios de noviembre, presenten este proyecto al Congreso”, afirmó.

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Garcés señaló que uno de los puntos que genera inquietud es la posibilidad de que el Gobierno solicite facultades para fusionar ministerios, así como el alcance de los cambios que propondría para modificar la estructura estatal.

“Hay inquietudes sobre facultades para, por ejemplo, fusionar ministerios. Hay inquietudes hasta dónde van a llegar las solicitudes que le hagan al Congreso, y ahí pueden haber posiciones diferentes en el Congreso de la República”, explicó.



Ajuste fiscal y reducción del gasto público

El senador sostuvo que es necesario revisar los gastos de funcionamiento del Estado para liberar recursos que puedan destinarse a inversión e indicó que estos gastos representan el 64 % del Presupuesto General de la Nación, mientras que la inversión corresponde al 24 %.

Sin embargo, advirtió que los recortes deben acompañarse de medidas para impulsar la actividad económica y evitar efectos negativos sobre la demanda interna.

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“Al bajar los gastos de funcionamiento, pues tenemos que también pensar en cómo se reactiva la economía para no ir a afectar temas de demanda interna en nuestro país que vayan a contraer la economía colombiana”, manifestó.

Faltan recursos para la reconstrucción

Garcés también advirtió que todavía no están garantizados todos los recursos necesarios para atender a los damnificados y reconstruir los territorios afectados por el terremoto.

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Según explicó, de la reducción del servicio de la deuda se destinaron $3,9 billones a desastres como el fenómeno de El Niño, la reconstrucción y otras prioridades. No obstante, estimó que las necesidades para la atención de damnificados y la recuperación de las zonas afectadas podrían alcanzar entre $30 y $40 billones entre este año y el próximo.

“Está claro que no está todavía conseguida esas cifras que se van a requerir de unos 30 o 40 billones entre este año y el próximo año para damnificados y reconstrucción”, afirmó.

El senador advirtió que, sin los recursos suficientes, las obras podrían tardar mucho más de lo previsto. Aunque espera que la reconstrucción se complete en dos o tres años, señaló que el proceso podría extenderse hasta una década.

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Acercamientos con el Fondo Monetario Internacional

El congresista también se refirió a las conversaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, según indicó, buscan conseguir un crédito para reemplazar deuda en condiciones menos favorables.

Garcés dijo que aún esperan conocer los detalles de las conversaciones y las posibles condiciones para acceder a esa financiación. Entre los aspectos que mencionó están eventuales compromisos relacionados con los subsidios y las reformas al Estado.

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“Entonces vamos a ver, esperamos que el gobierno pronto nos empiecen a dar detalles de esas conversaciones porque hoy no las tenemos”, señaló.

Sobre los programas sociales, el senador destacó que se aumentaron $3 billones para los subsidios de energía y gas y aseguró que el Gobierno busca mantener ayudas como las destinadas a los adultos mayores.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: