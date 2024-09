Gobierno se mantiene en $523 billones para presupuesto de 2025

El Gobierno del presidente Gustavo Petro insistirá en un presupuesto de $523 billones para 2025 pese a las múltiples críticas de congresistas y de sectores económicos, pues, por un lado, $12 billones de ese monto serían asegurados a través de una nueva reforma tributaria y, por otro, los problemas de ejecución de este 2024.

En la noche de este lunes se radicó la ponencia del Gobierno, la cual será debatida el martes 24 de septiembre, día clave, pues por ley debe aprobarse antes del 26 de septiembre; de lo contrario, el proyecto se cae y abriría la puerta para que sea establecido por decreto, una opción que ya ha anticipado el presidente.

La apuesta del Gobierno es arriesgada, ya que aún no tiene los votos suficientes, algo que se vio reflejado en las firmas de las comisiones al documento radicado ante el Congreso. Si bien el Ejecutivo logró convencer a congresistas conservadores, de La U y de las curules de paz, no hay firmas de la comisión Cuarta del Senado y la Tercera del Senado no logró el quórum.

A eso se le suma que, primero, en el orden del día de este martes, deberá ser debatida la ponencia alternativa del senador Miguel Uribe, que plantea bajar el monto a $488 billones.

La sesión de este martes está programada para las 9:00 de la mañana.