Ley de transferencias, en el ojo del debate político en Congreso

Hay una reforma en el Congreso a la que el Gobierno le ha puesto toda la artillería y es la de la Ley de Transferencias o sea la posibilidad de reformar el actual sistema de transferencias que el gobierno central traslada a los entes territoriales aumente, para que estos atiendan las obligaciones que los gobiernos locales han venido asumiendo como producto del proceso de descentralización.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo , se refirió al acalorado debate en torno al proyecto que busca profundizar la autonomía territorial en Colombia. En un contexto donde las finanzas del país son noticia constante, Cristo aclaró que este proyecto cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien ha comprometido su apoyo a la iniciativa. "El gobierno apoya el proyecto que se está tramitando y no solo el Ministerio del Interior", afirmó Cristo. Cristo destacó que la discusión no se limita a si se apoya el proyecto, sino que el enfoque se centra en cómo este se implementará. Aseguró que el presidente ha mantenido su compromiso desde hace años para fortalecer la autonomía territorial, un tema que ha sido atendido de manera recurrente en sus propuestas y campañas. A pesar de la oposición que surgió en el pasado contra reformas anteriores, el actual gobierno busca una transformación profunda que beneficie a los departamentos y municipios. "Es un momento crítico para debatir la autonomía territorial. Este no es solo un tema de recursos, sino de competencias y de evaluar si el centralismo ha sido capaz de reducir las brechas territoriales en el país", comentó.

La propuesta que ha sido discutida en la Comisión Primera del Senado plantea que la entrada en vigencia del nuevo acto legislativo dependa de la aprobación de una ley de competencias. Esta ley, que se espera sea concertada con distintos sectores de la sociedad, definirá las responsabilidades que asumirán los niveles regionales y cuáles corresponderán al Estado central. "Si no logramos un acuerdo en la ley de competencias, el acto legislativo no podrá entrar en vigencia", advirtió el ministro.

En ese sentido, subrayó la importancia de que esta iniciativa no implique un aumento del gasto público , sino más bien una redistribución de los recursos existentes, brindando un claro ejemplo sobre la educación.

Escuche la entrevista aquí: