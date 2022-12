Mucha gente me ha llamado para ser presidente: Luis Pérez sobre su futuro

El 2019 es el último año del gobierno de Antioquia con Luis Pérez Gutiérrez. El gobernador asegura que aunque quedan pocos días para entregar su cargo, tiene obras por inaugurar, ideas por desarrollar y sobre todo, evalúa sus 4 años de gobierno y el futuro a partir del primero de enero de 2020.

“Con la misma felicidad que me posicioné voy a terminar y entregar el gobierno. La alegría es grande porque estoy dejando obras que modifican la realidad del departamento de Antioquia”, asegura Luis Pérez mientras aparecen paquetes, cajas y bolsas para ir guardando las cosas que están en la que este primero de enero de 2020 dejará de ser su oficina.

El gobernador tiene claro qué hará a partir del 1 de enero de 2020. “Me voy a comprar un celular que no tenga espectador, porque yo ahora me acuesto a la 1 de la mañana y me despierto a las 5 de la mañana. Tengo muchas tareas (...) Quiero volver al sector privado porque mis hermanos estuvieron al frente de mis empresas y llegó la hora de ver qué pasó con ellas. Quiero perfeccionar los idiomas y volver a estudiarlos”, asegura.

A esa lista de ocupaciones en 2020 se suma una. “Yo creo que todos los colombianos queremos ser Presidente de Colombia. Sería un honor servirle a mi país. Mucha gente me ha llamado para hablar de esa propuesta, pero hay que esperar (...) Ser Presidente y después morir, porque de verdad no habría alegría más”, revela Luis Pérez.

De sus 4 años de gobierno en Antioquia quedan proyectos ejecutados y otros por hacer. “Tengo la satisfacción de haber cumplido con la Universidad Digital y queda pendiente el Ferrocarril. Yo hubiera querido montado en Ferrocarril y si hubiésemos tenido éxito con Hidroituango lo hubiéramos hecho porque la Asamblea Departamental le había autorizado al gobernador de conseguir hasta 1.7 billones de pesos para esto. Lo importante es que está conformada la sociedad y que queda el compromiso del Gobierno Nacional para financiar el 70%”, explica Pérez Gutiérrez sobre lo que fue su propuesta bandera para unir el mar atlántico con el pacífico.

Sabe que será recordado como gobernador por las polémicas, las críticas y la atención de la emergencia de Hidroituango. “Fue y es un tema complejo, todavía faltan muchas cosas por decir. La duda que viene a futuro y ya lo he dicho es cómo proteger a EPM que es muy buena prestando servicios públicos, pero no construyendo hidroeléctricas”, agrega el gobernador saliente de Antioquia.

Fueron 4 años de trabajo y polémicas. Sus declaraciones, propuestas y muchas veces reclamos ocuparon titulares de prensa. “No me arrepiento de nada (...) me gusta la polémica. Me criticaron mucho por las cartas que siempre mandaba”, asegura. “Recuerdo que el presidente Juan Manuel Santos una vez me llamó y me dijo ´mire yo recibo 10 mil cartas al día y nada pasa y usted me escribe y se armó un alboroto nacional, más bien me llama por teléfono´. Eso es un mensaje que las cartas servían”.

En obras el gobernador Luis Pérez inauguró el Túnel de Oriente. “Es una de las más grandes alegrías de mi gobierno. El Túnel de Oriente se inauguró cuando la ingeniería en Colombia estaba pasando un mal momento: se cayó el puente en El Meta, se encogió un puente en Santander, en Medellín se han tumbado edificios gigantes y ni qué decir de la crisis de Hidroituango que también era una crisis de la ingeniería. En medio de ese panorama de repente inauguramos el túnel, en el tiempo y por la plata pensada. Es una de las obras más importantes”.

A Luis Pérez hay quienes lo aman y quiénes no. En su lista de cuestionamientos está el Central Park en Bello, los escándalos de corrupción de la Contraloría de Antioquia y en Indeportes y hasta la posible reestructuración de la FLA.

Luis Pérez Gutiérrez pasará a la historia como un gobernador polémico, ambicioso y que sueña con ser Presidente de Colombia.