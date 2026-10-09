Afectaciones por terremoto en Panamá: Recap Blu, programa del 9 de octubre de 2026

Actualizado: 9 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados este 9 de octubre, en Recap Blu:
- René García, director del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que van más de 140 réplicas por el terremoto en Panamá. Además, señaló que hay daños en hospitales y edificaciones educativas.
- Steve Téllez, uno de los pasajeros afectados en un vuelo de Copa Airlines que tuvo que ser desviado porque iba para Ciudad de Panamá, contó que van más de cinco horas parqueados en Barranquilla sin poder salir de la aeronave.
- Andreina Baduel, periodista y activista de derechos humanos e hija del exministro de Defensa venezolano Raúl Isaías Baduel, reveló detalles del secuestro y las torturas que habría sufrido el general retirado Losada Saavedra.
- Reacciones por la muerte de Eduardo Vilarete, exfutbolista colombiano, quien falleció a los 73 años.
- Netflix estrenará serie inspirada en la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia.