Actualizado: 23 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- La detonación de una carga explosiva en el centro de Villavicencio dejó varios heridos y generó daños en varios comercios.
- El presidente De La Espriella confirmó que explosión en Villavicencio fue un atentado terrorista con explosivos contra la Gobernación del Meta.
- El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, analizó las presuntas irregularidades en la contratación pública.
- La representante Carol Borda habó sobre la polémica por los presuntos títulos académicos falsos de algunos congresistas.
- El senador de Cambio Radical Carlos Farerlo y la representante del partido Conservador Carol Borda hablaron sobre las propuestas de sus respectivas bancadas sobre la ley de ajuste fiscal.
- Carlos Gutiérrez, subdirector general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), recalcó que, pese a las lluvias en diferentes regiones del país, estas son menores a lo que se pronosticaba y por eso hay alerta en los embalses.