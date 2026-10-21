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Cambio en mininterior: Recap Blu, programa del 21 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

cabina blu.jpg
Cabina de Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • Rodrigo Lara sale del MinInterior: presidente Abelardo De La Espriella ya nombró su reemplazo. Su reemplazo será el exprocurador Alejandro Ordóñez.
  • El analista político Pedro Viveros analizó el anuncio del presidente De La Espriella sobre el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior.
  • A la cárcel joven por presuntamente amenazar a través de redes a la primera dama Ana Lucía Pineda.
  • El abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Gustavo Petro, señaló a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez como presunta responsable de las actuaciones relacionadas con el denominado 'Pacto de Valledupar'.
  • El senador Carlos Meisel analizó las razones detrás de la salida de Rodrigo Lara del Gobierno.

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