Cambio en mininterior: Recap Blu, programa del 21 de octubre de 2026

Actualizado: 21 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- Rodrigo Lara sale del MinInterior: presidente Abelardo De La Espriella ya nombró su reemplazo. Su reemplazo será el exprocurador Alejandro Ordóñez.
- El analista político Pedro Viveros analizó el anuncio del presidente De La Espriella sobre el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior.
- A la cárcel joven por presuntamente amenazar a través de redes a la primera dama Ana Lucía Pineda.
- El abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Gustavo Petro, señaló a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez como presunta responsable de las actuaciones relacionadas con el denominado 'Pacto de Valledupar'.
- El senador Carlos Meisel analizó las razones detrás de la salida de Rodrigo Lara del Gobierno.