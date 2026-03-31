Choque entre ministro del Interior y BanRep: Recap programa completo, 31 de marzo de 2026

Este episodio de Recap Blu aborda tensiones institucionales, seguridad en regiones y avances tecnológicos con impacto global.
- José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, advierte que la salida del ministro de la junta del Banco de la República constituye un incumplimiento constitucional y refleja una crisis fiscal profunda.
- José Manuel Restrepo, exministro, critica la decisión del Gobierno y alerta sobre los riesgos para la autonomía del banco central y la estabilidad económica del país.
- Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, señala que el alto gasto público impulsa las tasas de interés y cuestiona la permanencia del ministro en su cargo.
- Luis Francisco Ruiz, gobernador, relata el rescate de cinco menores en Caquetá tras huir de un intento de reclutamiento forzado, evidenciando el fortalecimiento de grupos armados.
- Luis Saucedo, ingeniero, explica cómo la misión Artemis 2 usará la Luna como laboratorio para avanzar en el objetivo de llevar humanos a Marte.
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