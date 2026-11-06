Colombianos afectados en Paraguay: Recap Blu, programa del 6 de noviembre de 2026

Actualizado: 6 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- Óscar Iván Aristizábal, presidente de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, explicó las difíciles situaciones que viven los colombianos por la crisis de Ueno Bank.
- El inédito gesto de Delcy Rodríguez con Estados Unidos: himno, estatua de Washington y diplomáticos en Caracas.
- A la cárcel a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, señalados por la Fiscalía como presuntos cómplices en el atroz feminicidio de María Camila Potosí en Cali, ocurrido cuando la joven tenía 8 meses de gestación.
- Apareció en Bogotá Arlet Carolina Álvarez Castillo, una mujer de 41 años que desde hace dos años permanecía desaparecida.
- Las novedades de la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha de amistosos contra Chile.
- El Holocausto del Palacio de Justicia: se cumplen 41 años de una tragedia que todavía espera respuestas.