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Blu Radio  / Recap  / Colombianos afectados en Paraguay: Recap Blu, programa del 6 de noviembre de 2026

Colombianos afectados en Paraguay: Recap Blu, programa del 6 de noviembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • Óscar Iván Aristizábal, presidente de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, explicó las difíciles situaciones que viven los colombianos por la crisis de Ueno Bank.
  • El inédito gesto de Delcy Rodríguez con Estados Unidos: himno, estatua de Washington y diplomáticos en Caracas.
  • A la cárcel a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, señalados por la Fiscalía como presuntos cómplices en el atroz feminicidio de María Camila Potosí en Cali, ocurrido cuando la joven tenía 8 meses de gestación.
  • Apareció en Bogotá Arlet Carolina Álvarez Castillo, una mujer de 41 años que desde hace dos años permanecía desaparecida.
  • Las novedades de la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha de amistosos contra Chile.
  • El Holocausto del Palacio de Justicia: se cumplen 41 años de una tragedia que todavía espera respuestas.

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