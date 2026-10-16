Controversia por retiro de objetos del Museo Nacional: Recap Blu, programa del 16 de octubre de 2026

Actualizado: 16 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados este 16 de octubre, en Recap Blu:
- La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, presentó un balance de gestión y rendición de cuentas sobre los recursos recibidos para la atención de las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
- El concejal de Bogotá Andrés Barrios conversó en Recap Blu sobre su reciente visita al Museo Nacional y la denuncia pública realizada en redes sociales respecto a los elementos expuestos en el segundo piso de la institución.
- La exsenadora María José Pizarro se refirió en Recap Blu a la controversia por el retiro de objetos y símbolos vinculados a su padre, Carlos Pizarro, del Museo Nacional por instrucciones gubernamentales.
- En Recap Blu se reportó la captura de alias 'Keco', señalado de cometer extorsiones, homicidios y robos en el departamento del Atlántico, durante un operativo especial de la Policía Nacional llevado a cabo en la madrugada.
- El exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez fue víctima de un atentado sicarial en una heladería cerca del Hospital Piloto de dicho municipio.
- En Recap Blu se reportó el debate adelantado en el Concejo de Bogotá sobre las afectaciones a la gramilla del Estadio El Campín debido a la realización de conciertos y eventos deportivos.
Escuche el programa completo acá: