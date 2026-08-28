Crisis en el Tolima va más allá de incendios: Recap Blu, programa del 28 de agosto de 2026

Actualizado: 28 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 28 de agosto, en Recap Blu:
- Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, habló de la crisis que vive su departamento por cuenta de los incendios y de los ataques de las disidencias contra la fuerza pública.
- Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, analizó la decisión de regresar a la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca.
- Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó cómo funcionará el racionamiento de agua en una parte de Medellín.
- Donal Trump anuncia histórico acuerdo petrolero con Venezuela: "Duplica reservas petroleras de EEUU".
- MinTransporte frenó la medida que encarecería hasta $800.000 la licencia de conducción.