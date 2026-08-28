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Crisis en el Tolima va más allá de incendios: Recap Blu, programa del 28 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 28 de agosto, en Recap Blu:

  • Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, habló de la crisis que vive su departamento por cuenta de los incendios y de los ataques de las disidencias contra la fuerza pública.
  • Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, analizó la decisión de regresar a la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca.
  • Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó cómo funcionará el racionamiento de agua en una parte de Medellín.
  • Donal Trump anuncia histórico acuerdo petrolero con Venezuela: "Duplica reservas petroleras de EEUU".
  • MinTransporte frenó la medida que encarecería hasta $800.000 la licencia de conducción.

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