Críticas a la asamblea constituyente de Iván Cepeda: Recap programa completo, 1 de abril de 2026

Este episodio de Recap Blu reúne política, economía y turismo en medio de una coyuntura clave para el país.
- Daniel Briceño habló sobre su propuesta de reforma al SOAT, enfocada en ajustes al sistema y su impacto en los conductores y aseguradoras.
- Enrique Gómez planteó la reducción del gasto estatal y lanzó críticas a la propuesta de Asamblea Constituyente de Iván Cepeda, calificándola como inviable.
- Gabriel Becerra expuso su iniciativa de reforma a la educación superior y defendió la idea de una Asamblea Constituyente como mecanismo de cambio.
- Se destacó el movimiento turístico en Semana Santa, con alta ocupación en regiones como Cartagena, Mompox, Valle del Cauca y Santander.
- También se mencionaron planes como el turismo astronómico en el desierto de la Tatacoa y actividades que combinan tradición religiosa y gastronomía regional.
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