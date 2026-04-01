Críticas a la asamblea constituyente de Iván Cepeda: Recap programa completo, 1 de abril de 2026

Este episodio de Recap Blu reúne política, economía y turismo en medio de una coyuntura clave para el país.



Daniel Briceño habló sobre su propuesta de reforma al SOAT , enfocada en ajustes al sistema y su impacto en los conductores y aseguradoras.

, enfocada en ajustes al sistema y su impacto en los conductores y aseguradoras. Enrique Gómez planteó la reducción del gasto estatal y lanzó críticas a la propuesta de Asamblea Constituyente de Iván Cepeda, calificándola como inviable.

y lanzó críticas a la propuesta de Asamblea Constituyente de Iván Cepeda, calificándola como inviable. Gabriel Becerra expuso su iniciativa de reforma a la educación superior y defendió la idea de una Asamblea Constituyente como mecanismo de cambio.

superior y defendió la idea de una Asamblea Constituyente como mecanismo de cambio. Se destacó el movimiento turístico en Semana Santa , con alta ocupación en regiones como Cartagena, Mompox, Valle del Cauca y Santander.

, con alta ocupación en regiones como Cartagena, Mompox, Valle del Cauca y Santander. También se mencionaron planes como el turismo astronómico en el desierto de la Tatacoa y actividades que combinan tradición religiosa y gastronomía regional.

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