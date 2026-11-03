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Elecciones en EEUU: Recap Blu, programa del 3 de noviembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • El analista político Carlos Mercader y Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, analizaron los resultados electorales en Estados Unidos, lo que está en juego para Donald Trump y los efectos para Colombia.
  • Juan Camilo Hueje, alcalde de Planadas, Tolima, hizo un nuevo balance sobre el atentado terrorista y la situación de seguridad en el municipio.
  • José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, habló sobre el cruce de declaraciones con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Terminó echado de la reunión.
  • El Clan del Golfo utilizaría bandas locales para controlar territorios y secuestrar selectivamente.
  • El fútbol sigue de luto por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que falleció luego del golpe que recibió por parte del arquero de Andorra, Jesús Owana.

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