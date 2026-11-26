Actualizado: 26 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- El presidente Abelardo De La Espriella anunció que se frustró un atentado en Meta ente jueves.
- Una fuerte tormenta afectó la operación del aeropuerto El Dorado en Bogotá y redujo el arribo de vuelos.
- Se conocen nuevos videos del secuestro en el supermercado Éxito: los amenazaron en el piso.
- Lizeth Quintana, víctima de secuestro durante el asalto al Éxito de Cartagena, contó cómo vivió las horas de retención y los momentos de angustia durante este hecho.
- El canciller Omar Bula cierra definitivamente su cuenta en X y lo anunció a través de un video.