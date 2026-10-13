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Gustavo Bolívar habla de caso Alcocer: Recap Blu, programa del 13 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados este 13 de octubre, en Recap Blu:

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  • Gustavo Bolívar, exsenador e integrante del Pacto Histórico, respondió a las denuncias de Eva Ferrer y Angie sobre presunto transporte de dinero y drogas por parte de Verónica Alcocer.
  • Marta Alfonso, vocera de Fecode y defensora de derechos humanos, expuso las preocupaciones del sector sindical frente al decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella para regular la protesta social.
  • El Gobierno ya tiene listo el nuevo decreto con el que pone el reglamento para actuar en las protestas y su accionar cuando se presenten hechos de violencia.
  • El papa León XIV fue operado de un tumor cancerígeno en el pulmón. La cirugía fue exitosa.
  • Balacera en el centro de Medellín dejó tres personas heridas. La Policía abatió al presunto señalado de iniciar los disparos.
  • El partido entre Millonarios y Once Caldas fue cancelado en El Campín por el "lamentable estado" de la cancha luego del fallido intento de instalación de un nuevo campo de juego.

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