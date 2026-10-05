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Habla exfiscal Barbosa: Recap Blu, programa del 5 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados este 5 de octubre, en Recap Blu:

  • El exfiscal Francisco Barbosa habló sobre las denuncias por presuntas actividades de espionaje durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
  • El exministro de Defensa Diego Molano analizó la reactivación de las fuerzas de tarea conjunta para combatir al ELN y enfrentar el robo de hidrocarburos.
  • La senadora Andrea Padilla explicó las posibles sanciones contra quienes protagonizaron un acto de maltrato contra un toro en Sabanalarga, Atlántico, durante una corraleja.
  • Fuerte lluvias, con granizo incluido, complicó la movilidad en Bogotá y generó algunas inundaciones.
  • El papel que tendrían las víctimas en la ley de sometimiento del Gobierno ante el Congreso.
  • Gobierno le responde al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña: "No hubo propósito de intimidación"

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