IA en los conciertos: 29 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este viernes, 29 de mayo:

Los hologramas y la IA revolucionan los conciertos: se analizó el impacto tecnológico de los espectáculos con hologramas, tomando como ejemplo un show de Gustavo Cerati que generó asombro entre los asistentes. Los panelistas coincidieron en que la inteligencia artificial hará estas experiencias cada vez más realistas en los próximos años. La primera encíclica del papa sobre inteligencia artificial: el programa destacó que el papa León XIV abordó los desafíos de la IA en su primera encíclica y llamó la atención una referencia a una frase de The Lord of the Rings, utilizada para reflexionar sobre la responsabilidad de las generaciones actuales frente al futuro tecnológico. El podcast jurídico “Vamos Pa’ Eso” y su éxito nacional: el abogado Juan José Castro explicó cómo convirtió temas legales complejos en contenidos accesibles para el público general. Además, contó cómo el proyecto ha evolucionado hasta convertirse en una red de apoyo con abogados, psicólogos y otros profesionales. El balón inteligente del Mundial 2026: se reveló que el balón oficial contará con sensores, acelerómetros y sistemas de transmisión de datos en tiempo real para apoyar decisiones arbitrales y generar estadísticas avanzadas. Incluso requerirá carga electrónica antes de los partidos. Estreno de Spider-Noir con Nicolas Cage: el programa recomendó la nueva serie basada en una versión alternativa de Spider-Man ambientada en la Nueva York de los años 30. Destacaron su estética en blanco y negro, la actuación de Nicolas Cage y la posibilidad de verla también en color. La cuenta regresiva para el Mundial 2026: además de los avances tecnológicos, se repasaron curiosidades históricas de la Copa del Mundo, como el gol más rápido de los mundiales, la final de 1930 disputada con dos balones distintos y el debut de Pelé en Suecia 1958.