"Intervención ramplona en política": Oviedo a Petro | Recap - programa completo 29 de mayo de 2026

Actualizado: 29 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados este viernes, 29 de mayo, en Recap Blu:
- Juan Daniel Oviedo detalla la estrategia de la campaña de Paloma Valencia a menos de 36 horas de la apertura de urnas en Colombia. El candidato vicepresidencial expone los cinco ejes de transformación prioritarios para el país y evalúa el impacto de las últimas encuestas que proyectan una segunda vuelta electoral frente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
- El precandidato vicepresidencial abordó las declaraciones del concejal Daniel Briceño, quien calificó como un error su elección en la campaña. Oviedo aclaró que conversó con Briceño por respeto y minimizó el impacto del "fuego amigo", asegurando que el objetivo principal es lograr que Colombia sea gobernada por primera vez por una mujer.
- Juan Daniel Oviedo expone una postura crítica frente a la falta de garantías en el actual panorama electoral de Colombia y señala directamente la intervención del presidente Gustavo Petro en la contienda.
- Daniel Noboa oficializa el retiro de la tasa de seguridad a exportaciones de Colombia a partir del 1 de junio. El anuncio genera controversia por darse en medio de un diálogo con Abelardo de la Espriella.
- El jefe del Comando Sur de EE. UU., Francis Donovan, y el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá, sostuvieron una inusual y secreta reunión militar en el perímetro de la base naval de Guantánamo. Los altos mandos abordaron asuntos críticos de seguridad operativa y la preparación de las fuerzas en la frontera del enclave estadounidense en la isla.
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