JEP, seguridad y choque político: Recap Blu, programa del 18 de septiembre de 2026

Actualizado: 18 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 18 de septiembre, en Recap Blu:
- Timochenko y otros exFarc, a usar dispositivo de seguimiento electrónico. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, activa sanciones restaurativas no privativas de la libertad para los siete integrantes del ultimo secretariado de las extintas Farc por más de 21.000 secuestros.
- Ultimátum de De La Espriella a alias 'John Mechas', señalado de atentado contra Duque. Presidente Abelardo De La Espriella declara objetivo militar a cabecillas del ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc en Bolívar.
- ¿Justicia o burla? Víctimas de las Farc rechazan sanciones sin cárcel de la JEP. Sergio Alzate, abogado de la Federación de Víctimas de las Farc, anuncia acciones legales tras la decisión de la JEP de aplicar sanciones restaurativas sin cárcel al secretariado de la extinta guerrilla.
- "¿Un chiste para las víctimas?": senador Cadavid arremete contra los fallos de JEP a las Farc. El senador Hernán Cadavid califica de insultantes e irrisorias las sanciones no privativas de la libertad impuestas por la JEP a los integrantes del último secretariado de las FARC.
- "Ganó solo gracias a mí": Trump responde a María Elvira Salazar por critica a su política migratoria. Donald Trump responde a las críticas de la congresista María Elvira Salazar sobre las medidas de aplicación migratoria en la frontera.
Escuche el programa acá: