Miguel Quintero, a cárcel de máxima seguridad: Recap Blu, programa del 30 de octubre de 2026

Actualizado: 30 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, será recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.
- El senador Hernán Cadavid analizó cómo avanza la ley fiscal y cómo se podría dar la votación en el Congreso.
- Regresan al Museo Nacional las piezas retiradas por orden del Ministerio de Cultura luego de toda la polémica generada en el país.
- El Banco de la República mantiene la tasa de interés en decisión dividida: quedan en 12,25 %.
- El Ministerio de Vivienda reconoció dificultades para reconstruir en algunos municipios del Chocó luego del terremoto por las condiciones del terreno.
- El Gobierno no prorrogará el contrato de fiducia del FOMAG suscrito con la Fiduprevisora y cuyo plazo vence este 31 de octubre.
- El Gobierno mantiene estable el precio de los combustibles para el mes de noviembre.