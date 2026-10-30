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Miguel Quintero, a cárcel de máxima seguridad: Recap Blu, programa del 30 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, será recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.
  • El senador Hernán Cadavid analizó cómo avanza la ley fiscal y cómo se podría dar la votación en el Congreso.
  • Regresan al Museo Nacional las piezas retiradas por orden del Ministerio de Cultura luego de toda la polémica generada en el país.
  • El Banco de la República mantiene la tasa de interés en decisión dividida: quedan en 12,25 %.
  • El Ministerio de Vivienda reconoció dificultades para reconstruir en algunos municipios del Chocó luego del terremoto por las condiciones del terreno.
  • El Gobierno no prorrogará el contrato de fiducia del FOMAG suscrito con la Fiduprevisora y cuyo plazo vence este 31 de octubre.
  • El Gobierno mantiene estable el precio de los combustibles para el mes de noviembre.

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