No reactivarán circular roja a Carlos Ramón González: Recap - programa completo, 29 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 29 de abril:



La Interpol rechazó la solicitud de la Fiscalía para reactivar la circular roja contra Carlos Ramón González por su condición de asilado en Nicaragua.

por su condición de asilado en Nicaragua. El exministro de Hacienda y ahora fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, José Manuel Restrepo, cuestionó el " chantaje" del Gobierno de Gustavo Petro frente al Banco de la República por las tasas de interés.

por las tasas de interés. Denuncian que indígenas usaron a menores de edad como escudos durante las protestas de este miércoles en el centro de Bogotá.

de este miércoles en el centro de Bogotá. Santa Fe perdió en la tercera fecha de la Copa Libertadores.