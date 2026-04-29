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No reactivarán circular roja a Carlos Ramón González: Recap - programa completo, 29 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 29 de abril:

  • La Interpol rechazó la solicitud de la Fiscalía para reactivar la circular roja contra Carlos Ramón González por su condición de asilado en Nicaragua.
  • El exministro de Hacienda y ahora fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, José Manuel Restrepo, cuestionó el "chantaje" del Gobierno de Gustavo Petro frente al Banco de la República por las tasas de interés.
  • Denuncian que indígenas usaron a menores de edad como escudos durante las protestas de este miércoles en el centro de Bogotá.
  • Santa Fe perdió en la tercera fecha de la Copa Libertadores.

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