No reactivarán circular roja a Carlos Ramón González: Recap - programa completo, 29 de abril de 2026

Actualizado: 29 de abr, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 29 de abril:
- La Interpol rechazó la solicitud de la Fiscalía para reactivar la circular roja contra Carlos Ramón González por su condición de asilado en Nicaragua.
- El exministro de Hacienda y ahora fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, José Manuel Restrepo, cuestionó el "chantaje" del Gobierno de Gustavo Petro frente al Banco de la República por las tasas de interés.
- Denuncian que indígenas usaron a menores de edad como escudos durante las protestas de este miércoles en el centro de Bogotá.
- Santa Fe perdió en la tercera fecha de la Copa Libertadores.