Novedad caso magnicidio presidente Haití: Recap Blu, programa del 6 de octubre de 2026

Actualizado: 6 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados este 6 de octubre, en Recap Blu:
- Claudia Herrera, vocera de los familiares, habló sobre el acompañamiento jurídico que recibirán los 17 exmilitares vinculados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise. Afirmó que en el Gobierno Petro se sintieron abandonados y celebró que ahora puedan contar con respaldo institucional.
- El presidente Abelardo De La Espriella reveló primeras imágenes de Olmedo López y Sneyder Pinilla en la cárcel La Picota.
- El último tango de Messi: emotiva despedida en Argentina con gol y dos asistencias incluidas.