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Novedad caso magnicidio presidente Haití: Recap Blu, programa del 6 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados este 6 de octubre, en Recap Blu:

  • Claudia Herrera, vocera de los familiares, habló sobre el acompañamiento jurídico que recibirán los 17 exmilitares vinculados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise. Afirmó que en el Gobierno Petro se sintieron abandonados y celebró que ahora puedan contar con respaldo institucional.
  • El presidente Abelardo De La Espriella reveló primeras imágenes de Olmedo López y Sneyder Pinilla en la cárcel La Picota.
  • El último tango de Messi: emotiva despedida en Argentina con gol y dos asistencias incluidas.

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