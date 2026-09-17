Plazos para la entrega del cuerpo de Ana Lucía: Recap Blu, programa del 17 de septiembre de 2026

Actualizado: 17 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 17 de septiembre, en Recap Blu:
- Fotografía del senador electo Wadith Manzur en la cárcel La Picota de Bogotá se conoció luego de su traslado desde la Escuela de Carabineros.
- El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, aclaró los plazos para la entrega del cuerpo de Ana Lucía, menor de 8 años asesinada en Bogotá tras ser trasladada desde Mosquera.
- El Gobierno nacional anunció, a través de la Cancillería, el retiro de Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), alianza internacional enfocada en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
- José Rojas, presunto responsable de la muerte de la menor Ana Lucía González, de 8 años, no aceptó los cargos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados durante la audiencia de formulación.
Escuche el programa acá: