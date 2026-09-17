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Plazos para la entrega del cuerpo de Ana Lucía: Recap Blu, programa del 17 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 17 de septiembre, en Recap Blu:

  • Fotografía del senador electo Wadith Manzur en la cárcel La Picota de Bogotá se conoció luego de su traslado desde la Escuela de Carabineros.
  • El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, aclaró los plazos para la entrega del cuerpo de Ana Lucía, menor de 8 años asesinada en Bogotá tras ser trasladada desde Mosquera.
  • El Gobierno nacional anunció, a través de la Cancillería, el retiro de Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), alianza internacional enfocada en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
  • José Rojas, presunto responsable de la muerte de la menor Ana Lucía González, de 8 años, no aceptó los cargos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados durante la audiencia de formulación.

Escuche el programa acá:

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