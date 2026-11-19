Actualizado: 19 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, ahondó la presunta falsificación de títulos de Luz Verónica Estrada. Afirmó que se le notificó a la Fiscalía desde hace un año.
- Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso, habló sobre el caso de presunta falsificación de títulos de Luz Verónica Estrada.
- Joseph Rodríguez, abogado penalista externo de Apolo-Sima, detalló cómo fueron engañados por la representante Verónica Estrada por la falsificación de su título.
- El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que las manifestaciones de este jueves en el país se desarrollaron mayoritariamente de manera pacífica.
- Se aproxima la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla entre Atlético Mineiro contra Boca Juniors.