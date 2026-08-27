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Presupuesto del Gobierno: Recap Blu, programa del 27 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 27 de agosto, en Recap Blu:

  • Andrea Vargas, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, habló sobre el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que el Gobierno radicó ante el Congreso.
  • Investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta parapolítica continuará en manos de la Fiscalía.
  • Se conoce la lista de postulados del Gobierno para integrar la nueva junta directiva de Ecopetrol.
  • Capturan a presunto implicado en asesinato de empresario Gustavo Andrés Aponte en el norte de Bogotá.
  • Las tecnológicas envían mensaje a los gobiernos del mundo para que estén listos en caso de ciberataques provenientes de inteligencias artificiales.

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