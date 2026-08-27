Presupuesto del Gobierno: Recap Blu, programa del 27 de agosto de 2026

Actualizado: 27 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 27 de agosto, en Recap Blu:
- Andrea Vargas, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, habló sobre el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que el Gobierno radicó ante el Congreso.
- Investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta parapolítica continuará en manos de la Fiscalía.
- Se conoce la lista de postulados del Gobierno para integrar la nueva junta directiva de Ecopetrol.
- Capturan a presunto implicado en asesinato de empresario Gustavo Andrés Aponte en el norte de Bogotá.
- Las tecnológicas envían mensaje a los gobiernos del mundo para que estén listos en caso de ciberataques provenientes de inteligencias artificiales.