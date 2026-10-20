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Presupuesto nacional: Recap Blu, programa del 20 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • El senador Christian Garcés defendió la aprobación del presupuesto de 2027 y lanzó una pulla a la oposición.
  • Fernando Lozano, director de Seguridad de Asocapitales, habló sobre el aumento de extorsiones en el país.
  • La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández denunció el error que tumbaría el presupuesto porque el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones diferentes del artículo 65 del proyecto.
  • Cancillería renombra patio del Palacio de San Carlos por “batalla cultural contra el wokismo”.
  • Millonarios por fin pudo jugar contra Once Caldas tras la polémica por la grama del estadio El Campín.

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