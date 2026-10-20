Presupuesto nacional: Recap Blu, programa del 20 de octubre de 2026

Actualizado: 20 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- El senador Christian Garcés defendió la aprobación del presupuesto de 2027 y lanzó una pulla a la oposición.
- Fernando Lozano, director de Seguridad de Asocapitales, habló sobre el aumento de extorsiones en el país.
- La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández denunció el error que tumbaría el presupuesto porque el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones diferentes del artículo 65 del proyecto.
- Cancillería renombra patio del Palacio de San Carlos por “batalla cultural contra el wokismo”.
- Millonarios por fin pudo jugar contra Once Caldas tras la polémica por la grama del estadio El Campín.