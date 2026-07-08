Problemas en el empalme: Recap Blu, programa del 8 de julio 2026

Actualizado: 8 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados este 8 de julio, en Recap Blu:
- Crisis política: continúa bloqueado el empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella.
- Rodrigo Lara: responde a Iván Cepeda y explica las prioridades del gobierno entrante.
- Carlos Fernando Galán: el CNE abre una indagación por la financiación de su campaña.
- Seguridad: capturan a un canadiense buscado por Interpol y continúan operativos contra grupos armados.
- Internacional y Mundial: aumenta la cifra de víctimas por el terremoto en Venezuela y se palpita el Francia vs. Marruecos.