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Problemas en el empalme: Recap Blu, programa del 8 de julio 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados este 8 de julio, en Recap Blu:

  1. Crisis política: continúa bloqueado el empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella.
  2. Rodrigo Lara: responde a Iván Cepeda y explica las prioridades del gobierno entrante.
  3. Carlos Fernando Galán: el CNE abre una indagación por la financiación de su campaña.
  4. Seguridad: capturan a un canadiense buscado por Interpol y continúan operativos contra grupos armados.
  5. Internacional y Mundial: aumenta la cifra de víctimas por el terremoto en Venezuela y se palpita el Francia vs. Marruecos.

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