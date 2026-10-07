Promesa De La Espriella a Uribe Londoño: Recap Blu, programa del 7 de octubre de 2026

Actualizado: 7 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados este 7 de octubre, en Recap Blu:
- El presidente Abelardo De La Espriella le prometió al embajador Miguel Uribe Londoño que encontrará a los responsables del magnicidio de su hijo: Uribe Turbay.
- Miguel Uribe Londoño realizó duros señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro al afirmar que fue el instigador del crimen contra su hijo.
- La inflación en Colombia fue de 0,37 % en septiembre, según el Dane.
- Los cambios que propone el Gobierno nacional para el sistema judicial: la audiencia de formulación de imputación dejaría de ser obligatoria y pasaría a ser un trámite facultativo, denominado audiencia de terminación anticipada.
- Capturaron en Tunja al segundo señalado por asesinato del exalcalde de Yopal 'Jhon Calzones'.