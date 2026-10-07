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Promesa De La Espriella a Uribe Londoño: Recap Blu, programa del 7 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados este 7 de octubre, en Recap Blu:

  • El presidente Abelardo De La Espriella le prometió al embajador Miguel Uribe Londoño que encontrará a los responsables del magnicidio de su hijo: Uribe Turbay.
  • Miguel Uribe Londoño realizó duros señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro al afirmar que fue el instigador del crimen contra su hijo.
  • La inflación en Colombia fue de 0,37 % en septiembre, según el Dane.
  • Los cambios que propone el Gobierno nacional para el sistema judicial: la audiencia de formulación de imputación dejaría de ser obligatoria y pasaría a ser un trámite facultativo, denominado audiencia de terminación anticipada.
  • Capturaron en Tunja al segundo señalado por asesinato del exalcalde de Yopal 'Jhon Calzones'.

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