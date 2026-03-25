Propuestas De La Espriella: Recap programa completo, 25 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del miércoles 25 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- El candidato Abelardo De La Espriella habló sobre sus propuestas, especialmente del sistema de salud, los subsidios y la financiación de las Fuerzas Militares.
- En diferentes ciudades del país se realizaron velatones y homenajes a los 69 soldados que perdieron la vida en el accidente aéreo del avión Hércules en Putumayo.
- La Corte Constitucional cerró la puerta a Bernardo Moreno y mantiene condena por la Yidispolítica.
- Estados Unidos destruye supuesta narcolancha: murieron cuatro personas.
- La Selección Colombia realizó su último entrenamiento para enfrentar a Croacia en el partido amistoso en Estados Unidos.