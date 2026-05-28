Registrador le responde a Petro: Recap - programa completo 28 de mayo de 2026

Actualizado: 28 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados este jueves, 28 de mayo, en Recap Blu:
- El registrador Hernán Penagos respondió a las dudas que han surgido en los últimos días sobre el uso de los bolígrafos entregados por la Registraduría para las elecciones presidenciales, compartidas por el presidente Gustavo Petro, y aseguró que la tinta utilizada en los lapiceros oficiales “no se borra”.
- La Alcaldía de Bogotá determinó el horario de la Ley Seca en la ciudad de cara a las elecciones y no es igual que el decreto del Gobierno nacional. Comenzará este viernes a las 6:00 de la tarde.
- María Corina Machado propone una negociación con el chavismo y Estados Unidos para poder restaurar la democracia en Venezuela.
- El Consejo de Estado ordenó al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral.
- América empató con Macará y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.