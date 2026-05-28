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Registrador le responde a Petro: Recap - programa completo 28 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados este jueves, 28 de mayo, en Recap Blu:

  • El registrador Hernán Penagos respondió a las dudas que han surgido en los últimos días sobre el uso de los bolígrafos entregados por la Registraduría para las elecciones presidenciales, compartidas por el presidente Gustavo Petro, y aseguró que la tinta utilizada en los lapiceros oficiales “no se borra”.
  • La Alcaldía de Bogotá determinó el horario de la Ley Seca en la ciudad de cara a las elecciones y no es igual que el decreto del Gobierno nacional. Comenzará este viernes a las 6:00 de la tarde.
  • María Corina Machado propone una negociación con el chavismo y Estados Unidos para poder restaurar la democracia en Venezuela.
  • El Consejo de Estado ordenó al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral.
  • América empató con Macará y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

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