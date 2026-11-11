Secuestro primera dama de Uribia: Recap Blu, programa del 11 de noviembre de 2026

Actualizado: 11 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- Alberto Mario Cuan, secretario de Gobierno de La Guajira, contó detalles de la investigación para encontrar a la primera dama de Uribia, quien fue secuestrada esta mañana.
- Ricardo Gaviria, abogado de Verónica Alcocer, explicó los señalamientos hechos por Eva Ferrer y su llamado a declaratoria.
- Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, habló sobre la ley de ajuste fiscal. Además, contó que se reunieron con el nuevo ministro de Interior, Alejandro Ordóñez.
- Un policía muerto y otro gravemente herido deja ataque armado en Hato Corozal, Casanare.
- Demoras en entrega de medicamentos de EPS Sanitas: el plan de Colsubsidio para acabar las filas en dispensarios.
- Angie Rodríguez revela conversaciones atribuidas a Laura Sarabia sobre la supuesta agenda privada de Petro.
- “Me visto de soldado porque vine a servirle a Colombia”: presidente Abelardo De La Espriella responde a críticas por su vestimenta luego de bombardeo.