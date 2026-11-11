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Blu Radio  / Recap  / Secuestro primera dama de Uribia: Recap Blu, programa del 11 de noviembre de 2026

Secuestro primera dama de Uribia: Recap Blu, programa del 11 de noviembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • Alberto Mario Cuan, secretario de Gobierno de La Guajira, contó detalles de la investigación para encontrar a la primera dama de Uribia, quien fue secuestrada esta mañana.
  • Ricardo Gaviria, abogado de Verónica Alcocer, explicó los señalamientos hechos por Eva Ferrer y su llamado a declaratoria.
  • Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, habló sobre la ley de ajuste fiscal. Además, contó que se reunieron con el nuevo ministro de Interior, Alejandro Ordóñez.
  • Un policía muerto y otro gravemente herido deja ataque armado en Hato Corozal, Casanare.
  • Demoras en entrega de medicamentos de EPS Sanitas: el plan de Colsubsidio para acabar las filas en dispensarios.
  • Angie Rodríguez revela conversaciones atribuidas a Laura Sarabia sobre la supuesta agenda privada de Petro.
  • “Me visto de soldado porque vine a servirle a Colombia”: presidente Abelardo De La Espriella responde a críticas por su vestimenta luego de bombardeo.

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