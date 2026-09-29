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Wadith Manzur seguirá en la cárcel: Recap Blu, programa del 29 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 29 de septiembre, en Recap Blu:

  • Wadith Manzur seguirá preso en La Picota: Corte negó solicitud de libertad.
  • El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, habló sobre el intento de robo registrado en Chapinero y entregó detalles de lo ocurrido.
  • El representante a la Cámara Camilo Gómez expresó la posición del Partido Liberal frente al debate del Presupuesto General de la Nación 2027.
  • El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, analizó la propuesta de aumentar la edad de pensión y la polémica que ha generado.
  • Se conoció el momento exacto del atentado sicarial en el que fue asesinado este lunes, en Yopal, el exalcalde de esa ciudad John Jairo Torres, conocido como 'John Calzones'.
  • Colombia se sigue preparando para su segundo amistoso internacional: vs. Paraguay.

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