Wadith Manzur seguirá en la cárcel: Recap Blu, programa del 29 de septiembre de 2026

Actualizado: 29 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 29 de septiembre, en Recap Blu:
- Wadith Manzur seguirá preso en La Picota: Corte negó solicitud de libertad.
- El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, habló sobre el intento de robo registrado en Chapinero y entregó detalles de lo ocurrido.
- El representante a la Cámara Camilo Gómez expresó la posición del Partido Liberal frente al debate del Presupuesto General de la Nación 2027.
- El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, analizó la propuesta de aumentar la edad de pensión y la polémica que ha generado.
- Se conoció el momento exacto del atentado sicarial en el que fue asesinado este lunes, en Yopal, el exalcalde de esa ciudad John Jairo Torres, conocido como 'John Calzones'.
- Colombia se sigue preparando para su segundo amistoso internacional: vs. Paraguay.