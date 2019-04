Por: Valentina Herrera - CV

El impuesto predial es un tributo que pagan todos los ciudadanos que tienen una propiedad. Dice la ley que hay algunas excepciones, entre ellas, las iglesias o los predios usados exclusivamente para el culto.



Colombia, desde la Constitución Política de 1991, es un Estado laico en el que los escenarios de culto están exentos del pago de impuesto predial.



En Medellín, según la oficina de Catastro Municipal, se recaudan 1,4 billones de predios que tributan el predial, entre tanto, hay 397 propiedades que no pagan el impuesto por ser iglesias o seminarios. Esas exoneraciones suman más de 2.644 millones de pesos, en cálculos anuales.



Para que un predio sea exento de impuesto predial, por ser un espacio dedicado al culto, los requisitos son “radicar una solicitud ante la administración municipal, que la religión tenga personería jurídica que la otorga el Ministerio del Interior, el certificado de libertad en el que coincida la persona propietaria con la que tiene la personería jurídica de la Iglesia y una visita de la oficina de Catastro que verifica que el predio solo tenga un fin de culto de manera permanente”, explicó Daniel Escobar Valencia, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Medellín.



Para acreditar esos requisitos, las iglesias tenían plazo hasta el mes de febrero, sin embargo, algunas no lo hicieron y eso tiene enredada a la Secretaría de Hacienda.



“Para la excepción, las iglesias como contribuyentes tenían que acreditar su oficio hasta el último día de febrero. Las que no lo hicieron se sorprendieron porque les llegó facturación del impuesto predial. Estamos sentados con ellos en una mesa de trabajo, porque tampoco puede pasar que la realidad desborde la forma. Para analizar los casos y confirmar que sean predios exentos, estamos analizando con el Concejo del Municipio y mirar si ampliamos un plazo para solicitar la prerrogativa”, dijo el subsecretario Escobar.



Según cálculos de ese despacho, aún hay más de 100 bienes inmuebles de iglesias que no acreditaron su excepción. "Ahora el problema es que se les cobró predial y eso enredó la facturación del impuesto en la ciudad”, aseguró el vocero.



Esta excepción de impuestos para iglesias acoge a todas las religiones.