Gemelas murieron en extrañas condiciones tras uso de jabón artesanal: esto se sabe

Muchas personas encuentran en la elaboración de jabones artesanales una alternativa para utilizar productos de aseo que consideran más naturales y con menos componentes químicos. Sin embargo, dos hermanas gemelas, de 33 años, habrían fallecido en Medellín tras ser encontradas sin signos vitales en su vivienda. El caso estaría relacionado con el hallazgo de un jabón artesanal y medicamentos para dormir.

Las mujeres fueron encontradas en su vivienda, ubicada en el barrio 20 de Julio, en la comuna 13. Las primeras versiones relacionan el caso con el uso de un medicamento para dormir y un jabón artesanal. Ante el hallazgo de estos elementos, las autoridades investigan si tuvieron alguna relación con la muerte de las hermanas.

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Las víctimas fueron identificadas como Linda Rosa García Hortúa y Laura María García Hortúa. Sus familiares las encontraron en camas separadas durante la tarde del sábado 7 de noviembre de 2026, en una residencia de la calle 39 con carrera 109.

Al percatarse de que ambas no respondían, aunque todavía presentaban signos de vida, alertaron a las autoridades y las trasladaron en taxi a la Unidad Intermedia de San Javier.



Una de las hermanas llegó sin vida al centro médico, mientras que la otra recibió atención del personal de salud. Sin embargo, minutos después también falleció.

Linda Rosa García Hortúa y Laura María García Hortúa. Facebook

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¿Qué encontraron las autoridades en la vivienda de las gemelas?

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Sijín) realizó la inspección del inmueble y encontró frascos de medicamentos cerca de las camas y un jabón artesanal parcialmente consumido.

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De acuerdo con los reportes judiciales citados por medios locales, las dos mujeres fueron encontradas boca arriba. Entre los elementos ubicados había un medicamento de efecto hipnótico y sedante, utilizado para inducir o mantener el sueño.

Los informes preliminares no reportaron la presencia de alcohol ni de otros fármacos en la vivienda. Sin embargo, las autoridades no han establecido qué cantidades habrían consumido las hermanas ni si existió alguna interacción entre las sustancias encontradas.

¿Qué se sabe de la muerte de las gemelas en Medellín?

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Los cuerpos de Linda Rosa y Laura María fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que deberá establecer las causas de las muertes mediante los respectivos análisis.

Uno de los aspectos que tendrá que esclarecer la investigación es la composición del jabón artesanal y si contenía alguna sustancia que pudiera representar un riesgo para la salud en caso de ser ingerida.

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También será necesario determinar qué tipo de sedante encontraron los investigadores y si tuvo alguna relación con los fallecimientos.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que el jabón haya causado las muertes ni que se trate de un caso de intoxicación. Los resultados de los estudios forenses permitirán establecer qué ocurrió en la vivienda del barrio 20 de Julio y si los fallecimientos estuvieron relacionados con el consumo de los productos encontrados.