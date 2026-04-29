Abuela fue víctima de maltrato por parte de sus cuidadoras en Bogotá: todo quedó en video

Indignación en el sur de Bogotá tras conocerse el video en donde dos mujeres maltrataron a una abuela en plena calle del barrio Los Alpes de Ciudad Bolívar. En este se ve cómo llevan a la fuerza a la mujer y comienzan a pegarle en varias ocasiones para que les haga caso.

La mujer -como se ve en el video- se resiste y opone fuerza, sin embargo, las dos cuidadoras comienzan a pegarle en la cara y a jalarla fuertemente para que se vaya moviendo. Además, se escucha cómo la tratan mal también verbalmente: "¿No escuchó? Haga caso", mientras con las piernas empujan para que ella camine en contra de su voluntad.

El caso llegó a la Alcaldía de Bogotá, que, a través de un comunicado, informaron que un grupo especializado se desplazó hasta el punto y contó con la participación de las áreas de Seguridad y Convivencia, el referente de Vejez, la Comisaría de Familia, la Personería de Bogotá y el Grupo de Derechos Humanos de la Policía Nacional.

"El objetivo primordial de esta movilización es garantizar la restitución de derechos y la protección integral de la ciudadana afectada. Actualmente, cada entidad competente se encuentra ejecutando acciones conjuntas para asegurar el bienestar físico y emocional de la víctima, reafirmando el compromiso inquebrantable de la administración local con el cuidado de nuestras poblaciones más vulnerables. Es importante señalar que 'Las personas mayores son sujetos de especial protección y garantes de derechos'. En garantía de los derechos de la persona mayor, se procedió a trasladar a la señora a casa refugio", informaron.



En ese orden de ideas, de parte del Distrito se le dio asilo a esta mujer tras lo sucedido con sus cuidadoras buscando garantizar sus derechos y evitando que sea víctima de este tipo de maltratos. Asimismo, se encuentra en investigación lo sucedido y a las cuidadoras.