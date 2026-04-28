Bogotá adquirió predios en Reserva Van der Hammen mediante subasta de derechos de construcción

Bogotá puso en marcha este 28 de abril una subasta de derechos de construcción con la que recaudó $41.987 millones destinados a la protección ambiental. El mecanismo busca financiar la adquisición y restauración de predios en la Reserva Thomas van der Hammen, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes para la ciudad.

De acuerdo con la alcaldía, la subasta se basó en la emisión anticipada de Certificados de Derechos de Construcción, un instrumento contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que permite vincular el crecimiento urbano con la conservación ambiental.

En la primera jornada, cinco empresas del sector inmobiliario adquirieron más de 200.000 certificados a un precio de corte de $205.000 cada uno. Es decir, esta Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo permite que los propietarios de predios ubicados en zonas ambientales estratégicas cedan sus terrenos al Distrito (de manera voluntaria o mediante compra) a cambio de certificados que pueden ser utilizados o vendidos para desarrollar proyectos en zonas habilitadas de la ciudad.

En la práctica, los constructores compran derechos adicionales de edificación y esos recursos se invierten en proteger ecosistemas.



Ampliación de la avenida Boyaca en reserva Thomas Van Der Hammen Foto: CAR

La Alcaldía además habilitó 25,09 hectáreas en zonas centrales estratégicas, como la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), para nuevos proyectos de vivienda, incluyendo vivienda de interés social. Según la administración, esto podría facilitar que más ciudadanos accedan a viviendas mejor ubicadas, cerca de empleo y transporte, reduciendo tiempos de desplazamiento.



Primer predio entregado a la ciudad

Horas después de la subasta, la Secretaría Distrital de Ambiente anunció la entrega del primer predio dentro de la Reserva Thomas van der Hammen mediante este mecanismo.

Se trata de un terreno de 9,64 hectáreas, conocido como Koralia I, que fue transferido voluntariamente al Distrito por su propietario. A cambio, recibió más de 26.000 certificados de construcción, incluyendo un incentivo por acogerse al instrumento en su primer año de vigencia.

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Este predio, ubicado en una zona clave de la reserva, presenta condiciones de deterioro, por lo que será objeto de procesos de restauración ecológica, según destacó la secretaría.

Actualmente, el 95 % de la Reserva Thomas van der Hammen está en manos privadas y solo una pequeña fracción ha sido restaurada en más de una década. Por ahora, la alcaldía manifestó que hay al menos 25 propietarios interesados en transferir predios que sumarían cerca de 190 hectáreas adicionales.