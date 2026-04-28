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Emergencia económica: rechazan impedimentos de magistrados para debatir decretos

Fueron rechazados los impedimentos que presentaron 6 magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional para estudiar la suspensión provisional de 3 decretos expedidos por el Gobierno.

emergencia económica
emergencia económica
Foto: Blu Radio
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

En una Sala Plena conformada por 3 magistrados y 6 conjueces, se determinó declarar infundados los impedimentos presentados por los magistrados: Natalia Ángel, Paola Meneses, Carlos Camargo, Vladimir Fernández, Miguel Efraín Polo y Lina Marcela Escobar para debatir sobre los decretos que se desprenden de la emergencia económica.

Al declararse infundados, los magistrados podrán debatir en Sala Plena las solicitudes de suspensión provisional que pesan sobre varios decretos, entre ellos, el del impuesto al patrimonio para empresas.

En desarrollo.

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