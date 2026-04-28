Emergencia económica: rechazan impedimentos de magistrados para debatir decretos

En una Sala Plena conformada por 3 magistrados y 6 conjueces, se determinó declarar infundados los impedimentos presentados por los magistrados: Natalia Ángel, Paola Meneses, Carlos Camargo, Vladimir Fernández, Miguel Efraín Polo y Lina Marcela Escobar para debatir sobre los decretos que se desprenden de la emergencia económica.

Al declararse infundados, los magistrados podrán debatir en Sala Plena las solicitudes de suspensión provisional que pesan sobre varios decretos, entre ellos, el del impuesto al patrimonio para empresas.

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