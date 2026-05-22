Alerta por incremento de agresiones a guardas en TransMilenio: más de 200 casos

La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (CONFEVIP) manifestó su rechazo frente a los recientes hechos de violencia registrados contra guardas de seguridad que prestan sus servicios en el sistema TransMilenio y lanzó un llamado urgente a los usuarios para privilegiar el respeto, la convivencia y el diálogo como mecanismos para resolver cualquier diferencia dentro de la red de transporte masivo de Bogotá.

De acuerdo con cifras entregadas por el gremio, durante los primeros cinco meses de 2026 se han reportado 218 agresiones contra personal de vigilancia en estaciones y portales del sistema. Los datos evidencian una problemática creciente que afecta a quienes cumplen labores de control y prevención para garantizar la seguridad de millones de pasajeros que utilizan diariamente el servicio.

Según el reporte, en enero se registraron 67 casos de agresión; en febrero, 53; marzo contabilizó 38 incidentes; abril cerró con 37 hechos violentos; mientras que en lo corrido de mayo ya se reportan 23 episodios contra vigilantes.

Hechos de violencia generan preocupación

Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 23 de abril en la estación Country Sur, donde dos guardas de seguridad fueron atacados con unas tijeras por un hombre que, de acuerdo con la información conocida, intentaba ingresar al sistema sin cancelar el valor del pasaje.



El incidente encendió las alarmas sobre los riesgos que enfrentan diariamente los trabajadores encargados de verificar el acceso y mantener el orden dentro de las instalaciones de TransMilenio.

A este hecho se suma lo ocurrido el 4 de mayo en la estación Calle 76, donde se registraron enfrentamientos entre usuarios y personal de vigilancia durante controles de ingreso al sistema. Además, se han documentado otros episodios en diferentes estaciones y portales que incluyen amenazas con armas blancas y agresiones físicas contra funcionarios.