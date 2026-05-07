Caos por manifestaciones en Bogotá hoy: TransMilenio cierra estaciones y rutas hacen desvíos

Continúan las afectaciones por las manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en la calle 72. TransMilenio aún mantiene los desvíos de la flota troncal hacia el sur por la NQS y hacia el norte por la carrera Sexta para conectar nuevamente con la NQS.
Además, permanecen cerradas las estaciones de la troncal Caracas Centro entre la Calle 76 y la Calle 26. Las rutas duales M81, M84 y los servicios de TransMiZonal también siguen con desvíos. Según el reporte oficial, cerca de 30.829 usuarios resultaron afectados por las alteraciones en la operación.