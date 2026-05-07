Caos por manifestaciones en Bogotá hoy: TransMilenio cierra estaciones y rutas hacen desvíos

La movilidad en el centro y norte de Bogotá volvió a verse afectada durante la tarde de este jueves por manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Las protestas obligaron a TransMilenio a implementar desvíos preventivos, modificar recorridos troncales y cerrar varias estaciones para evitar afectaciones mayores en la operación del sistema.

Siga el minuto a minuto del estado de la movilidad en Bogotá: