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Caos por manifestaciones en Bogotá hoy: TransMilenio cierra estaciones y rutas hacen desvíos

Siga el minuto a minuto del estado de la movilidad en Bogotá hoy jueves 7 de mayo.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
|
manifestaciones hoy en bogotá.jpg
Manifestaciones hoy en Bogotá.
Foto: Movilidad.

La movilidad en el centro y norte de Bogotá volvió a verse afectada durante la tarde de este jueves por manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Las protestas obligaron a TransMilenio a implementar desvíos preventivos, modificar recorridos troncales y cerrar varias estaciones para evitar afectaciones mayores en la operación del sistema.

Siga el minuto a minuto del estado de la movilidad en Bogotá:

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 7 de may, 2026
REFRESCAR
  • 05:58 p. m.

    Continúan las afectaciones por las manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en la calle 72. TransMilenio aún mantiene los desvíos de la flota troncal hacia el sur por la NQS y hacia el norte por la carrera Sexta para conectar nuevamente con la NQS.

    Además, permanecen cerradas las estaciones de la troncal Caracas Centro entre la Calle 76 y la Calle 26. Las rutas duales M81, M84 y los servicios de TransMiZonal también siguen con desvíos. Según el reporte oficial, cerca de 30.829 usuarios resultaron afectados por las alteraciones en la operación.

  • 05:48 p. m.
    TransMilenio cierra siete estaciones

    TransMilenio informó que las manifestaciones en la calle 72 con carrera 11 obligaron a ampliar las medidas operativas y activar desvíos para la flota troncal. Los servicios sentido norte-sur comenzaron a operar por la NQS, mientras que los buses sur-norte fueron desviados por la carrera Sexta para tomar la NQS.

    Además, el sistema cerró temporalmente las estaciones Calle 76, Flores, Calle 57, Marly, Av. 39, Calle 34 y Calle 26. También continuaron los desvíos para los servicios duales M81, M84 y rutas de TransMiZonal.

  • 05:40 p. m.
    Manifestaciones en la calle 72 con carrera 11

    Sobre las 5:06 de la tarde, TransMilenio reportó afectaciones en la operación por manifestaciones en la calle 72 con carrera 11, a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional. Debido a la situación, el sistema activó desvíos preventivos para los servicios duales M81, M84 y varias rutas del SITP, mientras recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer cambios en el servicio.

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