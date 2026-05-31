Cómo está TransMilenio este 31 de mayo por las elecciones: rutas están más congestionadas

Este 31 de mayo, Colombia enfrenta uno de los días más decisivos de su historia reciente, pues se define quién será el próximo presidente del país o cuáles serán los dos candidatos que llegarán a la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

Ante ese panorama, Bogotá ha registrado un mayor movimiento en las votaciones, reflejando un importante crecimiento en comparación con elecciones anteriores, lo que ha llevado a que la movilidad en la ciudad presente algunas afectaciones debido al alto flujo de personas. De hecho, TransMilenio ha revelado que el uso del sistema ha tenido una elevación frente a un domingo habitual.

Así está TransMilenio durante la jornada electoral

De acuerdo con lo revelado por el Sistema de Transporte de Bogotá, la jornada electoral avanza con total normalidad, pues sobre las 11:20 de la mañana no se habían registrado novedades que afectaran la operación. Sin embargo, se recomienda a los viajeros mantener la calma al momento de abordar los articulados, como medida para garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios a lo largo del día.



Según el reporte, hasta las 11:00 de la mañana se registraron 217.431 validaciones en el componente troncal, mientras que para el mismo periodo de 2022 se contabilizaron 194.229.

Por su parte, en el componente TransMiZonal se registraron 308.424 validaciones, frente a las 281.806 reportadas durante las elecciones de 2022.



Total 2026: 525.855

Total 2022: 476.035

Lo anterior representa un incremento del 10,5 % en las validaciones del sistema.

Movilidad en Bogotá registra mayor demanda por elecciones

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Estas cifras reflejan un aumento en el interés de la ciudadanía por salir a votar, situación que ha llevado a TransMilenio a reforzar la operación con 29 rutas de TransMiZonal y con buses disponibles para fortalecer los servicios troncales, de acuerdo con la demanda que se presente durante la jornada.

Por lo tanto, se recomienda a los usuarios tener paciencia al abordar los buses y durante sus desplazamientos por la ciudad mientras avanza la jornada electoral.