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“Es la mejor orquesta del mundo”: así se logró histórica visita de la Filarmónica de Berlín a Bogotá

La Filarmónica de Berlín llegó por primera vez a Colombia y escogió al Teatro Mayor de Bogotá para iniciar su gira suramericana. Ramiro Osorio contó cómo se gestó durante cuatro años esta histórica visita.

Orquesta Filarmónica de Berlín
Presentación de la Orquesta Filarmónica de Berlín en Bogotá.
Foto: X: @BerlinPhil
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Por primera vez en sus más de 140 años de historia, la Filarmónica de Berlín llegó a Colombia para ofrecer dos conciertos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uno de los principales eventos de la temporada 2026 del escenario bogotano. Este evento también representa el regreso de la prestigiosa agrupación a Suramérica después de 26 años.

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En entrevista con Mañanas Blu, Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, reveló que concretar la llegada de una de las orquestas más reconocidas del mundo fue un proceso que comenzó cuatro años atrás.

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“La Orquesta Filarmónica de Berlín, que se fundó en 1882, solo ha hecho una gira antes de ahora a América Latina, que fue en el año 2000, en donde solo tocaron en el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Municipal de São Paulo. Y hasta ahora, 26 años después, vuelve a nuestra región, comenzando su gira aquí en Bogotá, en el Teatro Mayor”, explicó.

Una operación que comenzó cuatro años atrás

Esta presentación no implica solo el traslado a los músicos y sus instrumentos a territorio colombiano, sino la logística necesaria para poner en marcha una gira de este nivel incluye vuelos chárter y una operación independiente para movilizar la carga.

“Organizar una operación de estas es complejísimo. Ustedes hablaban de ciento veintitantos músicos, y son 160 la orquesta por todo. Esto es un avión chárter, la carga viene en otro avión chárter. En fin, es una gran producción; pues sí, sin duda, es la mejor orquesta del mundo”, afirmó el director.

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La agrupación alemana se presentó este miércoles 14 de octubre bajo la dirección de Kirill Petrenko, con un programa compuesto por las 'Variaciones Enigma', de Edward Elgar, y la 'Sinfonía n.º 4', de Piotr Ilich Chaikovski.

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Para Osorio, lo ocurrido durante esa primera función fue más allá de la calidad técnica de los intérpretes.

“Yo lo que destacaría, y que es esto que produce tan profunda emoción en el público, es el compromiso, la ética de estos músicos con la música, con el escenario, con el teatro, con el público. Es algo absolutamente conmovedor, una fuerza, un compromiso que de verdad sale del escenario hacia el público”, relató.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Foto: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

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¿Qué tocará la Filarmónica de Berlín este jueves?

La segunda y última presentación en Bogotá será este jueves 15 de octubre. Para esta ocasión, la orquesta interpretará el 'Concierto para piano n.º 1', de Johannes Brahms, con el pianista islandés Víkingur Ólafsson, y posteriormente 'Así habló Zaratustra', de Richard Strauss.

Para quienes esperaban conseguir una entrada de última hora, las posibilidades son prácticamente nulas. El director del teatro confirmó que la boletería se agotó semanas atrás y descartó la posibilidad de abrir una función adicional debido al itinerario internacional de la agrupación.

Una vez termine su paso por Bogotá, la Filarmónica viajará a Brasil y posteriormente a Argentina, cerrando así una visita que puso por primera vez a Colombia dentro del itinerario suramericano de la institución fundada en 1882.

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Escuche aquí la entrevista completa:

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