Este será el país invitado de honor de la temporada 2026 del Teatro Mayor de Bogotá

Alemania será el país protagonista de la programación de 2026 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, que anunció este viernes que la temporada contará con 116 espectáculos y 178 funciones en las que la creación contemporánea alemana ocupará un lugar central.
El país europeo tendrá seis producciones que dan cuenta de su vigencia artística y su potencia creativa, con presentaciones que incluyen desde la música sinfónica hasta la danza y el teatro, según la institución.
El plato fuerte será la primera visita a Colombia de la Orquesta Filarmónica de Berlín, considerada una de las mejores del mundo, que ofrecerá dos conciertos en octubre bajo la dirección de Kirill Petrenko.
Será además el regreso a Suramérica, después de más de 25 años, de la orquesta berlinesa que dirigió el legendario Herbert von Karajan entre 1954 y 1989.
A la presencia de la Filarmónica se sumarán propuestas de danza como la compañía Tanzmainz, que presentará montajes de movimiento contemporáneo, y espectáculos que acercarán al público bogotano a nuevas tendencias escénicas del país invitado.
La temporada incluirá también una robusta oferta lírica con coproducciones entre Colombia, España y otros países de América Latina, entre ellas 'El holandés errante', con dirección musical de Stefan Lano; 'La bohème', dirigida por el maestro colombiano Andrés Orozco Estrada; y zarzuelas como 'La tabernera del puerto' y 'El Vizconde'.
El teatro, la danza y el circo seguirán ocupando un lugar protagonista, con espectáculos premiados de España, producciones colombianas y el regreso de compañías internacionales como Recirquel, de Hungría, y la Sydney Dance Company.
La programación del Teatro Mayor conservará además su apuesta por la diversidad cultural y social con la presentación de festivales como el Petronio Álvarez, el Mono Núñez y el Festival de la Leyenda Vallenata.