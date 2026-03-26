Golpiza en estación de TransMilenio: guardas de seguridad agredieron a usuarios por no pagar pasaje

Una escena de violencia quedó registrada en cámaras de ciudadanos en la estación Pradera de TransMilenio, en Bogotá, donde varios guardas de seguridad, algunos con el rostro cubierto, agredieron a personas que, según versiones preliminares, habrían ingresado al sistema sin pagar el pasaje.

Los hechos ocurrieron en medio de un procedimiento de control contra la evasión. En los videos difundidos en redes sociales se observa a hombres y mujeres del equipo de vigilancia portando bolillos, mientras golpean de forma reiterada a varios ciudadanos dentro de la estación.

En medio del caos, empujones y forcejeos, uno de los momentos que más ha generado rechazo es cuando un vigilante lanza un puño directo al rostro de un ciudadano que sostenía un altercado con otro guarda. Segundos después, un joven que viste saco café y jean claro es rodeado por al menos tres guardas, quienes lo golpean con bolillos, puños y patadas, pese a los gritos de testigos que pedían detener la agresión.

Las imágenes han generado indignación entre usuarios del sistema y ciudadanos en general, quienes cuestionan el uso desmedido de la fuerza por parte del personal encargado de la seguridad.



Este es el video

Frente a lo ocurrido, TransMilenio S.A. emitió un comunicado en el que rechazó los hechos de violencia registrados: “Rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y hacemos un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de hechos”, señaló la entidad.

De acuerdo con la versión oficial, las personas involucradas en el incidente habrían ingresado de forma irregular al sistema, evadiendo el pago del pasaje, situación que desencadenó la intervención del equipo de vigilancia en el marco de sus labores de control.

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El ente gestor también recordó que el personal operativo cumple una función esencial para la ciudad, teniendo en cuenta que el sistema moviliza a más de 4 millones de usuarios diariamente.

Finalmente, TransMilenio hizo un llamado a la ciudadanía para promover la sana convivencia, hacer un uso adecuado del sistema de transporte y reiteró su compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad, con el objetivo de proteger la integridad tanto de los usuarios como de sus colaboradores.