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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Golpiza en estación de TransMilenio: guardas de seguridad agredieron a usuarios por no pagar pasaje

Golpiza en estación de TransMilenio: guardas de seguridad agredieron a usuarios por no pagar pasaje

Videos grabados por testigos evidencian una intervención violenta por parte del personal de vigilancia. TransMilenio rechazó los hechos y llamó a la convivencia ciudadana.

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