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Ladrones robaron camioneta al sur de Bogotá con perrita dentro: víctima jugaba un partido de fútbol

Uno de los ladrones estuvo tan cerca del grupo que incluso fue invitado a jugar para completar un equipo, pero se negó argumentando que no tenía el calzado adecuado.

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