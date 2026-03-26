Ladrones robaron camioneta al sur de Bogotá con perrita dentro: víctima jugaba un partido de fútbol

Un partido de fútbol entre amigos terminó en un hurto que ahora es investigado por las autoridades en Soacha después de que delincuentes se llevaron una camioneta estacionada frente a una cancha sintética en el barrio San Mateo, al sur de Bogotá, con una perrita de apenas dos meses que estaba dentro del vehículo.

Los hechos ocurrieron en la noche, cerca de la autopista Sur, mientras varias personas jugaban en una cancha de fútbol. De acuerdo con el reporte del Ojo de la Noche para Mañanas Blu, dos jóvenes llegaron al lugar haciéndose pasar por jugadores de otros equipos, permanecieron en la zona y observaron durante varios minutos dónde eran dejadas las pertenencias.



¿Cómo robaron la camioneta?

Las cámaras de seguridad muestran cómo uno de ellos se acerca a la reja donde estaban las maletas, introduce la mano y toma las llaves de una camioneta Renault Duster que estaba parqueada a pocos metros.

Posteriormente, entrega las llaves a un cómplice que se encontraba afuera, quien espera el momento en que todos están distraídos para encender el vehículo y huir. El robo se ejecutó en menos de un minuto.

Dentro del carro estaba Lupita, una perrita raza pincher de dos meses, que había sido dejada allí minutos antes por uno de los asistentes al partido debido al frío.



La víctima relató que “llegamos aproximadamente como a las 10:20 de la noche (…) mi cuñado venía con una perrita de 2 mesesitos (…) como tenía frío, yo le dije pues guárdela en el carro (…) él las dejó debajo de la chaqueta donde siempre dejamos los elementos dentro de la cancha”. Añadió que “en cuestión de un minuto realmente se lleva el vehículo”.

Según el testimonio, uno de los ladrones estuvo tan cerca del grupo que incluso fue invitado a jugar para completar un equipo, pero se negó argumentando que no tenía el calzado adecuado.

Tras el hurto, la familia ha recibido llamadas de supuestos delincuentes que exigen dinero a cambio de devolver la camioneta, asegurando que está en un parqueadero. Sin embargo, las víctimas señalan que esta información ha resultado ser falsa.

Publicidad

La Policía en Soacha adelanta operativos en la zona y revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar y ubicar a los responsables, mientras la familia afectada continúa la búsqueda del vehículo y de la mascota.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto: