Revelan llamada que dio aviso sobre hombre que cometió triple homicidio en Bogotá

El asesinato de una mujer y sus dos hijas en la localidad de Bosa tiene conmocionada a toda Bogotá y ha despertado la preocupación por el incremento de casos de violencia familiar en la capital. El lamentable hecho ocurrió en el barrio Atalayas y las autoridades confirmaron un triple homicidio tras ingresar a la vivienda y encontrar los cuerpos sin vida de una mujer y dos jóvenes.

Las víctimas serían la pareja del agresor, de 42 años de edad, y sus hijastras de 20 y 17 años. La gravedad de lo ocurrido no solo ha dejado en desasosiego a la comunidad, sino que encendió el malestar en redes sociales sobre los trágicos desenlaces de las situaciones que escalan sin control en una relación.



Revelan llamada que dio aviso del triple homicidio

El caso inició a esclarecerse luego de que un familiar de las víctimas se comunicara con la Línea 123 para alertar sobre una situación irregular en la vivienda. Esa llamada permitió que la Policía actuara rápidamente y llegara al lugar para verificar lo sucedido en el barrio Atalayas.

El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que “según información preliminar, un hombre asesinó a su pareja y a sus dos hijastras, de 20 y 17 años”, y confirmó que el presunto responsable fue capturado en el mismo sitio, de acuerdo con lo publicado por el mandatario en X.

Asesinato Foto: AFP, referencia

Triple homicidio en Bosa es relacionado con violencia intrafamiliar

Las primeras hipótesis relacionan que el crimen se debió a un caso de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta que las víctimas convivían con el señalado agresor. Esta situación ha llevado a que las autoridades analicen el caso bajo la posible figura del feminicidio, debido a la relación cercana entre ambas partes.

El general Giovanni Cristancho Zambrano explicó que el ingreso al inmueble se dio con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, lo que permitió confirmar el hallazgo de los cuerpos.



Identifican al presunto responsable del triple homicidio

El presunto agresor fue identificado como Cristian Camilo Valencia, quien se encontraba en la vivienda al momento de la llegada de las autoridades y, según la información oficial, tenía signos de envenenamiento, por lo que fue trasladado a un centro médico bajo custodia policial.

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Una vez reciba atención, será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer completamente los hechos.

