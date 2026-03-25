En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan llamada que dio aviso sobre hombre que cometió triple homicidio en Bogotá

Revelan llamada que dio aviso sobre hombre que cometió triple homicidio en Bogotá

El hecho, que tiene conmocionados a los ciudadanos de Bogotá, se registró al interior de una vivienda del barrio Atalayas, en la localidad de Bosa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad